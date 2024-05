Antimafia a Messina, due nuovi magistrati in prima linea

I PM Roberto Conte e Francesca Bonanzinga applicati alla Distrettuale antimafia, si occuperanno della criminalità cittadina e jonica

MESSINA – Sono Roberto Conte e Francesca Bonanzinga i nuovi due magistrati che entrano a far parte della Direzione distrettuale antimafia di Messina, guidata dal procuratore capo Antonio D’Amato. La designazione è stata ufficializzata venerdì 3 maggio, dopo il parere favorevole del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Francesca Bonanzinga

I due sostituti si occuperanno soprattutto della criminalità che tiene in scacco la fascia jonica del messinese, D’Amato li ha infatti assegnati entrambi alla macro area di lavoro “Messina e fascia jonica”.

Avevano presentato domanda anche i PM Annamaria Arena, Giuseppe Adornato, Roberta La Speme, Piero Vinci e Marco Accolla.

I pubblici ministeri traslocheranno quindi dai piani seminterrati della Procura ordinaria al primo piano di palazzo Piacentini, dove lasciano la Distrettuale antimafia l’aggiunto Liliana Todaro, la cui applicazione è in scadenza, e Rossana Casabona, nominata procuratore a Caltagirone.

I due magistrati hanno coordinato in questi anni diverse e importanti indagini in tema di criminalità economica e reati contro la pubblica amministrazione, ma anche contro lo spaccio di droga e in tema di reati contro le fasce deboli. Da oggi continueranno a farlo da applicati alle ancora più delicate indagini che riguardano anche la mafia.