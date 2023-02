Il Volley Letojanni in trasferta a Fiumefreddo per allungare in classifica - Tempostretto

Sulla carta, e visto il precedente all'andata, la sfida non dovrebbe riservare sorprese, ma è vissuta come un derby

LETOJANNI – Dopo il successo riportato sabato scorso con un netto 3 a 0 sul terreno di casa nel derby contro la Sicily Villafranca, per la quinta giornata del girone di ritorno il Volley Letojanni viaggia alla volta di Fiumefreddo, sconfitta all’andata con un meritato 3 a 0 in casa dei letojannesi. Un confronto che anche questa settimana sulla carta si preannuncia abbastanza importante, considerato che le due formazioni militano ormai da 8 anni in Serie B e vantano un buon rapporto di “vicinato” non solo territoriale.

Fischio di inizio alle ore 18, la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Datterino Volley Letojanni. Arbitreranno Sofia Gagliano e Laura Incognito. Una gara che, classifica alla mano, non dovrebbe riservare grosse difficoltà alla squadra allenata da Gianpietro Rigano dato che il Fiumefreddo quest’anno ha deciso di puntare su una squadra giovane approfittando anche del fatto che non ci saranno retrocessioni, tanto che nel periodo invernale ha fatto partire lo storico libero Simone Lombardo che si è accasato a Foligno.

L’avversario Fiumefreddo

Una squadra quella etnea che viene da otto sconfitte consecutive e che ha vinto sin qui una sola gara a Vibo Valentia. Ma questo non deve ingannare poiché un derby può sempre nascondere delle insidie anche perché se capitan Cortina e compagni non approcceranno la gara nel migliore dei modi ci potrebbero essere delle sorprese. E questo bisogna assolutamente vietarlo.

La squadra avversaria, allenata da mister Tano Frinzi Russo, annovera tra le sua fila elementi di esperienza quali Calabrese, Cassaniti, il centrale Testa, il posto 4 Di Franco, e inoltre, durante il mercato invernale ha “arruolato” l’opposto Leonardo Genovese che lo scorso anno ha militato nel Letojanni, che ci terrà sicuramente a fare bella figura al cospetto degli ex compagni.

L’importanza per il Volley Letojanni

Durante la settimana la squadra si è allenata in maniera costante e il tecnico di origini santateresine è ritornato più volte su alcuni aspetti che la formazione deve assolutamente migliorare sia in fase break sia in fase di cambio palla. La formazione letojannese sarà ancora priva del martello ricettore Raffaele Saitta, che è ancora alle prese con un infortunio muscolare che lo ha costretto a restare fuori per circa dieci giorni.

Un incontro importante che, se preso con le giuste molle, potrebbe far continuare la fuga da capolista approfittando anche del fatto che la sua immediata inseguitrice Viagrande (sei punti indietro) sarà di scena a Cinquefrondi in una partita non certo facile da cui dovranno uscire vittoriosi per riuscire a mantenere invariato il distacco o possibilmente aumentarlo anche perché la prossima settimana Letojanni osserverà il secondo turno di riposo prima dello scontro diretto in programma domenica 5 marzo a Lamezia.

