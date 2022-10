Il Volley Letojanni ospita Siracusa, Sicily Villafranca a Cinquefrondi - Tempostretto

Le dichiarazioni dell'allenatore del Letojanni e del palleggiatore di Villafranca

La lunga attesa per l’Asd Volley Letojanni è giunta al termine. Domani, sabato sera, con inizio alle ore 18, nella palestra comunale “Letterio Barca” andrà in scena la prima giornata di campionato per la nuova stagione agonistica 2022-2023 e l’avversario di turno sarà la Paomar Siracusa. Esordio in Serie B nel girone I anche per la neopromossa Sicily Villafranca che è attesa dalla trasferta a Cinquefrondi, il match al PalaBonini inizierà pure alle ore 18.

“Noi siamo pronti – ha commentato il mister del Letojanni Gianpietro Rigano – ma confidiamo soprattutto nel sostegno del pubblico dato che abbiamo avuto prova che il calore e l’incoraggiamento che chi ha dato nell’ultimo scorcio del campionato e soprattutto durante il play-off è stato importantissimo. Il nostro invito è quello di poter avere in palestra un tifo caloroso già dalla prima partita e creare una situazione di coinvolgimento fin dall’inizio e che ci potrà accompagnare con trasporto durante tutto il campionato, spingendoci sicuramente a fare del nostro meglio”.

“Abbiamo lavorato bene questo mese – dichiara il palleggiatore di Villafranca Maurizio Schifilliti – per arrivare al meglio a questa prima partita di campionato. C’è ancora qualche aspetto tecnico da sistemare però partita dopo partita la squadra acquisirà i meccanismi di gioco e andrà sempre meglio. Sarà una partita dura, una trasferta insidiosa, perché Cinquefrondi è una squadra esperta presente in questa categoria già da diversi anni ; noi siamo carichi ed emozionati per questo debutto, faremo il nostro meglio e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Letojanni riparte dalla B dopo la promozione in A3

La squadra letojannese, che ha giocato l’ultima gara ufficiale il 29 maggio scorso in quel di Roma vincendo per 3 a 0 ottenendo la matematica promozione in Serie A3, dopo varie vicissitudini è stata costretta a vendere il titolo conquistato sul campo per motivi logistici e soprattutto per la mancanza di un impianto sportivo adeguato in cui disputare le gare, e riparte nuovamente, con ambizioni intatte, nel campionato di Serie B, girone I.

Il Letojanni ospiterà l Siracusa una formazione di tutto rispetto che già l’anno scorso ha creato qualche difficoltà soprattutto nella gara di ritorno ai letojannesi. Il sestetto aretuseo quest’anno è stato sapientemente costruito dal suo nuovo direttore sportivo Giorgio Scavino che ha modellato un mix di giovani con gente di esperienza con la conferma dell’allenatore Mirko Peluso. L’ossatura della squadra è stata confermata quasi per tre quarti con il centrale Pappalardo ormai un veterano nella categoria insieme al giovane Maggiore che costituiscono sicuramente una garanzia per la compagine siracusana. Accanto a loro il libero Gulisano, uno dei migliori della categoria e le bande Rubino e Bonaccorsi a cui è stata aggiunta la ciliegina sulla torta ovvero il posto quattro Caci con trascorsi in serie A che non ha certo bisogno di presentazioni; un giocatore di carisma e di esperienza con. Un potenziale enorme, in grado di fare la differenza.

Volti nuovi per i palleggiatori Verona acquistato dal Volley Catania e il giovane Minelli che si alterneranno in cabina di regia mentre al posto due partito Nicolosi alla volta di Viagrande sono state acquisite le prestazioni sportive di Facchetti ex Palermo e Bronte, un atleta di livello per la categoria. Il debutto, dunque, non si presenta certo facile ma dal canto loro i letojannesi vogliono mettere in chiaro le cose sin da subito e far capire ai vari contendenti che anche quest’anno vorranno essere i protagonisti e lottare sino all’ultimo per raggiungimento dei play-off. Cortina e compagni sono ben consci del fatto che il campionato quest’anno presenta molte più difficoltà: innanzitutto perché si è livellato verso l’alto visto che ci sono almeno cinque squadre oltre allo stesso Letojanni che possono aspirare ai play-off come Viagrande, Siracusa, Palermo, Lamezia, Villafranca e un outsider come il Cinquefrondi.

Unica pecca del torneo è data dal fatto che il girone, già di per sé esiguo con sole 11 squadre, è ancora più monco dopo che la scorsa settimana il Partinico si è ritirato e quindi il girone si è ridotto soltanto a 10 squadre che si troveranno domani ai nastri di partenza senza nessuna retrocessione. Alla luce della nuova composizione tutte le formazioni dovranno osservare due turni di riposo all’andata e due turni al ritorno e questo potrebbe creare non pochi problemi anche perché le squadre che saranno poi impegnate negli spareggi per la serie A dovranno osservare una pausa di oltre un mese in attesa che si concludano le partite degli altri gironi composti da 13 o 14 squadre. Per adesso testa al mese di ottobre durante il quale ci attende la sfida con due formazioni davvero forti quali il Palermo alla terza giornata in casa e poi a fine mese il derby con il Villafranca in terra tirrenica. Durante la preparazione la squadra ha lavorato molto e ha cercato di migliorare ancora di più l’amalgama tra gli elementi della rosa anche se ad onor del vero la formazione titolare della scorsa stagione è stata confermata in blocco (ad eccezione del centrale Fulvio Fasanaro trasferitosi per motivi di lavoro) e sono stati aggiunti elementi importanti in ogni ruolo per poterla rendere ancor di più competitiva.

