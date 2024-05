Concerti a Messina, dai sold out ai posti disponibili: sui social è caccia al biglietto

Dai Pinguini Tattici Nucleari, Ultimo e Renato Zero a Geolier, Negramaro, Laura Pausini e Marco Mengoni: il punto

MESSINA – Tra poco più di un mese, il 15 giugno, Geolier aprirà la stagione dei concerti allo stadio Franco Scoglio. Solo nell’estate 2024, Messina ospiterà in poche settimane il rapper campano, Ultimo, Zucchero, i Negramaro, Sfera Ebbasta e Max Pezzali. A questi si aggiungono Marracash e Marco Mengoni, già in programma per il 2025 e molto attesi.

Ma ancora prima di Geolier, saranno i Pinguini Tattici Nucleari, con la doppia data del 28 e del 29 maggio, a “inaugurare” la stagione della musica. Saranno al Pala Rescifina, così come Laura Pausini, per una tripla data con cui chiuderà l’anno a Messina (28, 29 e 31 dicembre), e quasi due mesi prima Renato Zero, anche lui impegnato in una doppia data il 6 e il 7 novembre.

I sold out

Ed è caccia al biglietto. Su diversi gruppi Facebook e mercatini web, diversi utenti hanno inoltrato richieste di tagliandi, sebbene in alcuni casi siano ancora disponibili dai portali ufficiali. Facendo un rapido check, tra mappe interattive e siti specializzati, i “sold out” sono quattro. Impossibile trovare biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari, per entrambe le date, per Ultimo, il 28 giugno prossimo, per Renato Zero e per la prima delle tre date di Laura Pausini, il 28 dicembre. In quest’ultimo caso, pochissimi i biglietti disponibili per il giorno seguente, mentre la disponibilità cresce (ma non di molto) nel caso dell’evento speciale di fine anno, il 31 dicembre.

Pochi biglietti per Geolier

Ma la situazione non è semplice anche per gli altri concerti. Per Geolier il 15 giugno, per Zucchero il 30 dello stesso mese e per i Negramaro il 3 luglio, i biglietti sono sempre meno e soprattutto nel caso del rapper napoletano sono davvero pochi. Medio-alta, invece, la disponibilità per Sfera Ebbasta e Max Pezzali, rispettivamente allo stadio il 6 e il 9 luglio, due generi totalmente diversi, che hanno riempito alcuni settori ma non tutto l’impianto (almeno finora, ma mancano due mesi). C’è ancora tempo, quindi, per poter assistere gli spettacoli.

E intanto, alla vigilia della presentazione dell’Rds Summer Fest, al secondo anno di fila a Messina, c’è già chi ha pensato al 2025 con largo anticipo. Marracash e Marco Mengoni hanno annunciato le tappe del tour in riva allo Stretto. E se nel primo caso i biglietti del King sono ancora disponibili in buona quantità, nel secondo ne sono rimasti pochissimi, esclusivamente nei settori Prato o Tribuna ospiti.