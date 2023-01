Il Volley Letojanni prepara la trasferta sarda contro la Polisportiva Sarroch - Tempostretto

Agli jonici per passare il turno nel girone sud di Coppa Italia serve una vittoria per 3-0 o 3-1

LETOJANNI – Dopo poco meno di 72 ore la Datterino Volley Letojanni scende nuovamente in campo per l’ultima gara del gironcino sud di Coppa Italia. I ragazzi di mister Rigano voleranno domani, sabato 28 gennaio, in Sardegna dove saranno ospiti della Polisportiva Sarroch che ha già vinto la prima gara sabato 21 gennaio a Leverano per 3 a 1.

La sconfitta, per certi versi immeritata, tra le mura amiche contro il Leverano ha quasi sicuramente compromesso il passaggio del turno ma non per questo la squadra letojannese atterrerà in terra sarda con l’obiettivo di fare la semplice comparsa. Per qualificarsi, soltanto un successo pieno per 3 a 0 o per 3 a 1 garantirebbe ai letojannesi il passaggio del turno, eventualmente anche come migliore seconda; qualsiasi altro risultato, sconfitta o vittoria al tie-break, invece la taglierebbe fuori definitivamente e promuoverebbe la squadra di mister Franchi.

Nell’allenamento di questa sera, dopo la seduta video, Rigano scioglierà le riserve sul sestetto da mandare in campo. Tutto l’ambiente letojannese si augura che il palleggiatore Adriano Balsamo possa essere della contesa visto che nella partita di mercoledì sera ha subito un piccolo infortunio alla mano. Per il resto la formazione dovrebbe essere la solita. Una partita importante in cui c’è da considerare un unico risultato: la vittoria piena per il Letojanni.

La trasferta in terra sarda

Un impegno sicuramente molto difficile, anche dal punto logistico poiché sarà una vera e propria impresa arrivare a Sarroch con una trasferta che si risolverà in un’unica giornata (partenza nelle prime ore della mattina e rientro in Sicilia in tarda serata), ma Letojanni ha deciso di onorare sino in fondo l’impegno anche perché queste gare servono soprattutto per crescere e per poter aumentare l’autostima. Nella gara interna di mercoledì ci si è resi conto come il livello delle squadre che lotteranno per i play-off è certamente di gran lunga superiore rispetto al girone siculo-calabro e proprio per questo i letojannesi dovranno analizzare al meglio ed in maniera veloce tutti gli avversari che potrebbero incontrare nella seconda parte della stagione.

L’avversario Sarroch

L’impegno di domani, con inizio alle ore 15, non è dei più facili visto e considerato che la Polisportiva Sarroch è imbattuta nel proprio girone sardo-laziale con 13 vittorie consecutive (39 punti in classifica e solo 4 set persi). Una formazione gasata, che gode di un ottimo momento di forma e che annovera tra le proprie fila gente molto esperta, costruita dalla società sarda con l’obiettivo di raggiungere la promozione. Il palleggiatore Zivojinovic rappresenta un lusso per la categoria così come l’esperto Romoli che nel ruolo di opposto dice sempre la sua, per continuare con i centrali Pisu e Leccis e i due posti 4 Ntotila e Sideri, la cui presenza potrebbe essere compromessa da un infortunio subito alla caviglia nel quarto set della gara di Lecce e per ultimo, ma non per questo meno importante, il libero Mocci che in difesa è davvero strepitoso.

“Sarroch difende e batte bene”

“Una squadra competitiva – ha commentato il direttore sportivo Salvatore Soraci – che ha pochi punti deboli, molto forte fisicamente, che difende bene e batte bene e a cui è difficile fare punto. Letojanni è consapevole di tutto ciò e dal canto suo mister Rigano proverà a far ripetere la stessa gara giocata con il Leverano cercando di commettere però meno errori e di essere più lucidi nei momenti cruciali dei set ed evitando i passaggi a vuoto, così come accaduto nell’ultimo incontro, che una squadra esperta come la nostra non si può permettere”.

