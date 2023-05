Il Volley Letojanni sfida l'imbattuta Sarroch ai playoff - Tempostretto

Partita molto difficile contro una formazione che nel proprio girone le ha vinte tutte

LETOJANNI – È passato più di un mese dalla vittorie del girone I in Serie B del Volley Letojanni, la formazione di coach Rigano adesso è alla vigilia di iniziare il cammino playoff e lo farà contro la corazzata Polisportiva Sarroch. Primo impegno dunque domani alle ore 18 al Pala Letterio Barca, la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Datterino Volley Letojanni a partire dalle 17:50.

In queste settimane senza gare ufficiali e con tanti allenamenti e amichevoli alle spalle il sestetto letojannese si è preparato a dovere e dovrà cercare di sfruttare il fattore campo e ottenere, anche se sulla carta risulta molto difficile, un successo che la proietterebbe martedì prossimo a giocarsi il primo match point nella seconda gara in Puglia contro la Green Volley Galatone.

L’avversario Polisportiva Sarroch

Una partita molto difficile considerato che il roster degli avversari è stato allestito per il salto di categoria e che nelle gare ufficiali sin qui disputate nel loro girone (laziale-sardo) hanno ottenuto 26 vittorie su 26 gare con l’unica sconfitta rimediata nelle final four di Coppa Italia contro la Negrini Alessandria. La formazione letojannese ha già avuto modo di confrontarsi con la squadra sarda, in occasione della Coppa Italia quando lo scorso 28 gennaio sul loro terreno è stata battuta abbastanza agevolmente con il risultato di 3 a 0.

Ma l’impegno di domani ha degli aspetti e delle caratteristiche totalmente diverse rispetto alla gara disputata in Sardegna e per questo la squadra allenata da Gianpietro Rigano cercherà di mettere in campo quell’aggressività e quella voglia di vincere che sono state fondamentali nella stagione attuale e soprattutto nella scorsa annata quando, proprio nei play off, riuscì a sovvertire i pronostici e a conquistare la promozione sul campo in Serie A3. Letojanni sfrutterà le proprie armi che sono il servizio e il contrattacco oltre al fattore campo che nelle gare più importanti è stato il settimo uomo in campo. Peccato che per la contemporaneità della gara della B1 femminile del Santa Teresa, anch’essa impegnata nei play off promozione di Serie B, il pubblico del comprensorio dovrà dividersi tra i due campi.

Soraci: “Sarroch formazione di tutto rispetto”

Preparandosi alla gara di domani mister Rigano ha studiato gli avversari nei minimi particolari e infatti nelle ultime sedute, prima dell’inizio degli allenamenti, sono state fatte diverse analisi video proprio per cercare di scovare i pochi punti deboli degli avversari. “Una formazione di tutto rispetto – spiega il direttore sportivo Salvatore Soraci – che annovera tra le propria fila elementi di elevata esperienza sia nella cadetteria che nelle serie superiori come i due martelli ricettori Sideri e Ntotila che sono tra i migliori interpreti del ruolo in circolazione così come l’opposto Romoli e i centrali Leccis e Pisu per non parlare del palleggiatore Zivojinovic con esperienze all’estero anche nella massima divisione, coordinati da un tecnico di grande spessore tecnico come il laziale Franchi.

Una formazione che arriverà in terra sicula convinta di poter mettere in mostra tutto il proprio potenziale e di poter sfruttare al meglio tutte le occasioni che si proporranno. Dal punto di vista tecnico – conclude Soraci – è una squadra che serve molto bene e che ha nel muro la sua arma migliore essendo degli atleti molto alti e che riescono a imprimere un ritmo veloce sin dalle prime battute”.

