Il Volley Letojanni torna in campo e prepara la trasferta a Galatina - Tempostretto

La formazione di Rigano ritorna in campo per la seconda partita dei playoff di Serie B. Domani sera in Puglia sfida il Green Volley Galatone

LETOJANNI – Neanche il tempo di smaltire le tossine e la delusione per la sconfitta subita in casa per 3 a 1 per mano della Polisportiva Sarroch, che il Volley Letojanni si deve nuovamente rituffare in clima partita. Domani a Galatina è prevista la seconda gara di questa fase 1 dei play off riservata alle squadre prime classificate nei rispettivi gironi che si giocherà contro il Green Volley Galatone con inizio alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport Fernando Panico di via Chieti a Galatina.

La gara di martedì sarà certamente molto difficile visto il valore degli avversari oltre al fatto che anche con un successo di tre punti il Letojanni non riuscirebbe comunque a centrare la promozione visto e considerato che sabato in terra sarda si affronteranno per l’ultima partita del mini-girone Sarroch e Galatone con i sardi ampiamente favoriti per il salto di categoria al primo turno.

La presentazione della sfida

La formazione letojannese arriverà in Puglia con il morale un po’ basso per rendere visita ad una squadra che è stata costruita con l’intento di ambire alla promozione e il primo posto ottenuto nel proprio girone a fine campionato testimonia la bontà di questo gruppo che non era certo partito bene collezionando due sconfitte nei primi sei incontri inanellando poi diciassette vittorie consecutive che le hanno permesso di conquistare il primato della classifica.

Il match di domani si preannuncia non facile e quanto meno il Letojanni vorrà vendicare la sconfitta sabato scorso. Di sicuro ce la metterà tutta anche perché potrà essere giocata con la mente sgombra dato che non si tratterà di una partita da dentro o fuori poiché dietro l’angolo c’è la seconda fase dei play-off che prenderà il via tra sabato 27 e domenica 28 maggio. Tuttavia, è utile capire quali possano essere effettivamente le ambizioni del team allenato da Gianpietro Rigano poiché al momento nulla è perduto e le speranze del salto di categoria non si sono ancora spente.

Soraci: “Avversario di tutto rispetto”

“Una squadra di tutto rispetto – commenta il direttore sportivo Salvatore Soraci – formata da elementi esperti e validi per la categoria come i due posti 4 Russo e Garofalo reduci dall’esperienza dello scorso anno in Serie A3, così come l’opposto Zanettin che arriva dalla Serie A2 per non parlare del centrale Musardo e del palleggiatore Latorre, il tutto condito dal tecnico Tonino Cavalera, profondo conoscitore di questi campionati per averne vinti tanti nel corso delle trascorse stagioni”.

