Illuminazione pubblica, fondi per 5 comuni messinesi

Sono della tirrenica i centri che godranno dei finanziamenti regionali, ecco quali

“Sono finora cinque i progetti presentati dai comuni del messinese ritenuti ricevibili e ammissibili ad ottenere il finanziamento di intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica”. L’annuncio è dell’assessore regionale siciliano Francesco Colianni relativamente all’avviso che prevede contratti in partenariato pubblico-privato con fondi del “Pr Fesr Sicilia 2021-2027”.

Illuminazione pubblica, dove andranno i fondi

I centri ammessi al finanziamento, che potranno ricevere i fondi utili a rivedere la rete energetica di illuminazione delle strade e degli impianti comunali. sono tutti sul versante tirrenico della provincia: Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Montagnareale, San Salvatore di Fitalia e Sinagra