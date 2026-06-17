 Illuminazione pubblica, fondi per 5 comuni messinesi

Illuminazione pubblica, fondi per 5 comuni messinesi

Redazione

Illuminazione pubblica, fondi per 5 comuni messinesi

mercoledì 17 Giugno 2026 - 08:30

Sono della tirrenica i centri che godranno dei finanziamenti regionali, ecco quali

“Sono finora cinque i progetti presentati dai comuni del messinese ritenuti ricevibili e ammissibili ad ottenere il finanziamento di intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica”. L’annuncio è dell’assessore regionale siciliano Francesco Colianni relativamente all’avviso che prevede contratti in partenariato pubblico-privato con fondi del “Pr Fesr Sicilia 2021-2027”. 

Illuminazione pubblica, dove andranno i fondi

I centri ammessi al finanziamento, che potranno ricevere i fondi utili a rivedere la rete energetica di illuminazione delle strade e degli impianti comunali. sono tutti sul versante tirrenico della provincia: Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Montagnareale, San Salvatore di Fitalia e Sinagra

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