Immediata chiusura della scuola Cannizzaro-Galatti, le lezioni a Cristo Re - Tempostretto

Ordinanza del Comune di Messina per avviare i lavori per garantire la sicurezza sismica. Rimane aperta la palestra

MESSINA – “Immediata chiusura della scuola Cannizzaro-Galatti di Messina” per garantire la sicurezza sismica. L’ordinanza del Comune esclude dallo stop la palestra e ha come obiettivo “salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di quanti operano e usufruiscono dell’immobile fino a quando non verrà adeguato ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente”. L’anno scolastico 2023-24 sarà svolto a Cristo Re, in una sede in affitto dai padri rogazionisti.

Nel frattempo, si provvederà ai lavori alla Cannizzaro-Galatti grazie ai fondi Pn Metro Plus 2021-2027. Si legge nell’ordinanza: “Cascone Engineering srl ha consigliato di inibire l’utilizzo dell’edificio scolastico, in attesa dell’esecuzione di urgenti interventi di consolidamento statico della copertura e di interventi di

miglioramento sismico che consentano di aumentare la sicurezza degli occupanti in caso di

terremoto”.

Mondello: “Il nostro impegno per la sicurezza nelle scuole”

Di recente, ha dichiarato il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello: “L’edilizia scolastica è un tema che affrontiamo in maniera programmatica dal 2018. L’allora sindaco De Luca volle affrontare l’argomento e ha scoperto che, su 104 edifici, solo 6 edifici avevano il certificato di vulnerabilità sismica. Siamo al lavoro per trasformare gli istituti nel segno della sicurezza”.

