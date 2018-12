Incidente in via Garibaldi tra un suv e un motorino. Un ferito

MESSINA - Incidente in via Garibaldi, a 100 metri da piazza Cairoli, a pochi minuti dalle 19. Coinvolti un suv, una Fiat rossa ed un motorino. Ad avere la peggio i due a bordo dello scooter, entrambi a terra, che sono stati portati all'ospedale Piemonte. Lievi ferite per uno dei due, per l'altro condizioni un po' più serie ma comunque non preoccupanti.

Sul posto i carabinieri e la sezione infortunistica della Polizia municipale.