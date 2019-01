Scontro con un'auto a Pace. Grave un motociclista

MESSINA - Incidente stradale, poco dopo le 15, in via Consolare Pompea, all'altezza di Pace. Una Suzuki Ignis, che procedeva in direzione nord e stava per svoltare verso la salita che porta alla Strada Panoramica dello Stretto, ha centrato un motorino Honda, che veniva dalla direzione opposta.

Sul posto l'ambulanza del 118, che ha riscontrato le gravi ferite del motociclista e lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Papardo. Ferite più lievi per il conducente dell'auto.

L'infortunistica della Polizia Municipale, invece, sta ricostruendo le esatte cause dell'incidente e regolando il traffico, per forza di cose rallentato.