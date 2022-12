Importanza della vaccinazione antinfluenzale, il Papardo promuove l'Influ-day - Tempostretto

E' rivolto al personale interno dell’Azienda ma è aperta la possibilità ai pazienti ricoverati di potersi vaccinare all’interno dell’Ospedale

MESSINA – L’azienda ospedaliera Papardo di Messina promuove l’Influ-day per l’importanza della vaccinazione antinfluenzale ll vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone che desiderino evitare la malattia influenzale e non abbiano specifiche controindicazioni. Tuttavia, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l’influenza, la vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente alle persone che, per le loro condizioni personali, corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l’influenza. L’Azienda ospedaliera Papardo, di concerto con la rete sanitaria regionale, promuove venerdì 16 dicembre un Influ-day rivolto al personale interno dell’Azienda per informarlo sui vantaggi della vaccinazione aprendo la possibilità ai pazienti ricoverati, di potersi vaccinare all’interno dell’Ospedale.

Raccomandato anche nella fascia di età 6 mesi-6 anni

“Poiché permane una situazione pandemica Covid-19, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata nella fascia di età che va dai 6 mesi ai 6 anni, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani – dichiara il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi – inoltre, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e può essere offerta gratuitamente nella fascia d’età 60-64 anni. Per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che operano a contatto con i pazienti e gli anziani ricoverati di lungo degenza, la vaccinazione è fortemente raccomandata”. Per la stagione 2022-2023 la vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata nella stessa seduta della vaccinazione anti Covid-19. L’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) indica, infatti, quale obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Di seguito il link contenente l’elenco (Fonte Ministero della Salute) delle persone ad alto rischio nel contrarre l’influenza:

https://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioContenutiInfluenza.jsp?

lingua=italiano&id=686&area=influenza&menu=vuoto&tab=1