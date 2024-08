Imprese, a Messina il clic day per i voucher digitali della Camera di Commercio

130 mila euro per piccole e medie imprese. Click day dalle 9 di martedì 3 alle 10 di giovedì 6 settembre

Ammontano a 130 mila euro i fondi stanziati dalla Camera di commercio per la digitalizzazione delle imprese del territorio messinese. Le agevolazioni verranno accordate sotto forma di voucher, il cui importo unitario massimo sarà di 5 mila euro.

Digitale e green

“L’Ente camerale intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole

e medie imprese di tutti i settori economici – afferma il presidente Ivo Blandina – attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented, volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo”.

I voucher digitatli

Obiettivi del bando sono sviluppare la capacità di collaborazione tra micro, piccole e medie imprese e tra

loro e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0; promuovere l’utilizzo, da parte delle micro, piccole e medie imprese della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali.

Come partecipare al click day



Le imprese che partecipano al “Bando Pid 2024” dovranno iscriversi alla piattaforma PidAcademy. In tal modo potranno anche usufruire dei servizi gratuiti che la piattaforma offre. La trasmissione delle domande dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale e assolvimento dell’imposta di bollo, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle 9 del 3 settembre alle 10 del 6 settembre.

Il bando è pubblicato sul sito della camera di commercio