In attesa di Messina, Ultimo annuncia all’Olimpico: “Sarò padre”

Un bacio al pancione della compagna e il 28 giugno la tappa allo stadio "Franco Scoglio"

La canzone “Quel filo che ci unisce” e un bacio al pancione della compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Il tutto mentre l’ovazione dell’Olimpico raggiunge l’acme. Così Ultimo ha annunciato la sua futura parternità e il trionfo a Roma precede la tappa sold out a Messina del 28 giugno. Poi canterà sempre allo stadio “Franco Scoglio” il 18 luglio 2025.

La compagna di Ultimo è figlia di Heather Parisi e i due sono legati da circa tre anni (fonte La Presse).

Uniche tappe siciliane quelle di Messina nel 2024 e 2025

Quella del 28 giugno è l’unica tappa in Sicilia per l’artista, protagonista indiscusso del live italiano la cui carriera decollata nel 2016, in pochissimo tempo già l’anno successivo con il suo primo album “Pianeti”, Ultimo ha ottenuto il disco d’oro e la certificazione di platino, e a seguire è stato un successo dietro l’altro.

