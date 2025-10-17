In auto a Camaro con 2 kg di cocaina a bordo, arrestato 25enne

Il giovane è stato fermato dai carabinieri, che hanno perquisito il mezzo e trovato la droga

Hanno fermato un’auto condotta da un 25enne e, vedendolo nervoso, l’hanno perquisita. A bordo c’erano oltre 2 kg di cocaina, suddivisi in tre confezioni e 480 euro, ritenuti provento di spaccio.

I carabinieri di Messina Centro e del Radiomobile hanno arrestato il giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga sequestrata sarà consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.