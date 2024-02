In C buon inizio di Circoletto e Ctv Messina, sconfitto il Ct Brolo

Nella prima giornata dei campionati a squadre regionali le messinesi chiudono con un bilancio di due vittorie e una sconfitta

La prima giornata dei campionati regionali di tennis a squadre in serie C maschile ha sorriso in parte ai circoli messinesi. Due vittorie e una sconfitta rispettivamente per Ctv Messina, Circoletto dei Laghi e Ct Brolo. Il campionato degli uomini è iniziato prima di quello delle donne, che inizierà il 3 marzo, in quanto i gironi sono più numerosi di quelli delle donne e prevedono dunque più giornate in calendario. Risultati sui campi netti sia nel caso delle vittorie che della sconfitta.

La situazione nel girone 2 vede il Ctv Messina in testa con Tennis Proietti e Tc Scicli, adesso i velini preparano l’esordio casalingo che avverrà domenica prossima contro il Ct Ragusa sconfitto alla prima. Nel girone 3 Circoletto dei Laghi, insieme a Fiumefreddo e Cobisi Team di Caltanissetta, ha tre punti, nella prossima giornata prima trasferta contro Match Ball Siracusa che al momento non ha punti in classifica. Nel girone 4 il Ct Brolo è l’unica formazione del proprio raggruppamento che non ottiene punti nella prima giornata, sconfitto da Leonforte, in testa a 3 punti, mentre nelle altre due sfide sono arrivati altrettanti pareggi. Nella prossima giornata Brolo giocherà ancora in casa contro Kalaja che si è diviso la posta in palio all’esordio contro il Ct Palermo B.

Tennis Club Siracusa – Ct Vela Messina 0-6

Una vittoria netta per i tennisti del Ctv Messina capitanati da Gino Visalli che non hanno lasciato nemmeno un incontro al Tennis Club Siracusa. Una trasferta trionfale giocata sulla terra rossa aretusa, stessa superficie tanto cara al circolo campione d’Italia. Ad esclusione di Fabio Varsalone che stava lottando al terzo set quando l’avversario Luciano Lombardo si è ritirato tutti gli altri singolari sono arrivati con vittorie nette in due set. Sul risultato di 4-0 erano ininfluenti i doppi che comunque sono andati entrambi dalla parte di Messina.

Luigi Majorca – Enrico Egitto 5-7 0-6

Paolo Noto – Leonardo Gagliani 2-6 1-6

Luciano Lombardo – Fabio Varsalona 7-5 3-6 5-4 rit.

Luca Geracitano – Giorgio Ragno 3-6 3-6

Cirmena/Scancarello – Varsalona/Gagliani 1-6 4-6

Romano/Bastante – Artemisia/Ragno 2-6 3-6

Circoletto dei Laghi – Tennis Pinea 5-1

Inizia con una vittoria il cammino del Circoletto dei Laghi che supera il Tennis Pinea abbastanza nettamente e mette punti utili alla propria classifica in un girone che alla vigilia si presentava complesso. Nella sfida tra numeri uno Rosario Lanza rimonta Alessandro Guccione, la partita dei singolari si chiude sul 3-1 per i messinesi con Romao e Bombara che conquistano la vittoria, mentre si registra l’unica sconfitta per Cristiano D’Amore. Ai doppi poi i tennisti del Circoletto regolano con lo stesso risultato le coppie del Pinea.

Rosario Lanza – Alessandro Guccione 6-7 6-1 6-3

Ivan Romeo – Flavio Salemi 6-1 6-4

Cristiano D’Amore – Luca Falsaperna 2-6 3-6

Gabriele Bombara – Alessandro Mannino 6-2 6-4

Lanza/Bombara – Guccione/Mannino 6-3 7-6

Ricciardo/Romeo – Falsaperna-Salemi 6-3 7-6

Ct Brolo – Tc Leonforte 1-5

Inizia con una sconfitta il Ct Brolo che nonostante il punteggio finale netto non ha certo demeritato. L’unico punto del circolo brolese arriva nella sfida tra numeri uno con Scaffidi che lascia tre giochi a Di Stefano. Seguono due sfide equilibrate che vedono i locali cedere al sterzo set, Saieva contro Fasciana e Perseu contro Vitale in un long set deciso sui punti finali. La sconfitta di Aglio vedeva gli ospiti passare a condurre per 1-3. Nonostante era impossibile a quel punto ottenere la vittoria dai doppi poteva uscire un pareggio e in due partite nuovamente molto combattute Leonforte ha arrotondato il proprio punteggio con Brolo che ha ceduto un doppio in due long set e l’altro al tiebreak decisivo del terzo.

Francesco Scaffidi – Omar Di Stefano 6-0 6-3

Calogero Saieva – Paolo Fasciana 1-6 6-1 3-6

Paolo Perseu – Mauro Vitale 2-6 6-2 5-7

Leonardo Aglio – Federico Dottore 3-6 3-6

Cucchiara/Scaffidi – Vitale/Fasciana 6-7 5-7

Perseu/Aglio – Dottore/Di Stefano 2-6 6-2 6-10

Articoli correlati