In Serie C si preparano il Ctv Messina, il Circoletto dei Laghi e il Ct Brolo

Saranno cinque le formazioni messinesi ai nastri di partenza dei tornei regionali maschili e femminili al via tra fine febbraio e inizio marzo

Ancora qualche giorno e la Serie C di tennis prenderà il via con la prima giornata della fase a gironi prevista per domenica 18 febbraio, torneo maschile, e il 3 marzo, torneo femminile. Tra i circoli messinesi sono in tre quelli iscritti: il Circoletto dei Laghi di Messina, che disputerà sia il campionato maschile che quello femminile, il Circolo Tennis Brolo, anch’esso con squadra maschile e femminile al via, e il Circolo del Tennis e della Vela di Messina, campione di Italia che con i giovani gioca la serie C. A livello femminile invece il circolo di viale della Libertà sarà impegnato a fine aprile nel campionato di Serie B.

Campionato maschile che vedrà al via 24 squadre suddivise in quattro gironi da sei. Le prime tre al termine di ogni girone, partite solo di andata, disputeranno i playoff, mentre le ultime due si giocheranno la permanenza ai playout. Ogni incontro prevede la disputa di quattro singolari e due doppi. Nel femminile invece sono 14 le squadre che sono suddivide in due gironi da cinque ed uno da quattro. Anche in questo caso incontri solo d’andata in cui i circoli si contenderanno i tre singolari e un doppio. Per le prime due classificate di ogni girone ci saranno i playoff, mentre per ultima e penultima ci saranno i playout. Nei gironi a cinque squadre la terza sarà salva senza effettuare gli spareggi promozione o retrocessione.

Le squadre del Ct Brolo

La formazione femminile, che lo scorso anno raggiunse i playoff nell’immagine in evidenza, è composta da Miriam Gullì, Ginevra Abramo, Giovanna Candido e Alessandra Casella. Sono inserite nel girone 2 insieme a Tennis School Monte KàTira “B”, Le Roccette, Circoletto dei Laghi e Tc Match Ball Mascalucia. Turno di riposo alla prima giornata ed esordio in trasferta il 10 marzo nel derby con le altre messinesi del Circoletto dei Laghi.

Al maschile la formazione broletana è inserita nel raggruppamento 4 con Country Time Club, Ct Palermo “B”, Tc Kalta, Tc Leonforte e Asd Kalaja. I tesserati, che inizieranno il campionato in casa contro il Leonforte il 18 febbraio, sono Marco Maiorana, Francesco Scaffidi Mancosale, Calogero Saieva, Paolo Perseu, Michele Cucchiara, Leonardo Aglio, Giovanni Spinosa, Carmelo Arasi e Carmelo Torre. Sulla carta guardando le classifiche personali Contry Time Club è la favorita con Kalaja che è di poco superiore a Brolo, poi seguono le altre quindi si può ipotizzare una tranquilla salvezza.

I campionati del Circoletto dei Laghi

Nel girone con le ragazze di Brolo, Aurora Morano, Azzurra Manfredi, Giulia Sottile e Lidia Scimone esordiranno in casa del Montekatira il 3 marzo. Il girone vede la formazione Match Ball Siracusa come la più forte, dietro le due messinesi se la giocheranno con Le Roccette, mentre il Montekatira “B” dovrebbe essere la più abbordabile.

Gli uomini invece sono inseriti nel girone 3. Gabriele Bombara, Rosario Lanza, Ivan Romeo, Paolo Ricciardo, Cristiano D’Amore e Mario Famà affronteranno i tesserati di Cobiteam Caltanissetta e Tc Match Ball Siracusa, sulla carta più forti, contro Tennis Pinea e Tc Fiumefreddo dovrebbero uscire partite equilibrate mentre col Ct Farina Siracusa i messinesi sono favoriti sulla carta. La prima partita la giocheranno in casa contro il Tennis Pinea il 18 febbraio.

I ragazzi del Ctv Messina

Nel girone 2 del torneo maschile invece troviamo il Ct Vela Messina che è una delle formazioni più forti del girone al pari del Tennis Proietti che ha diversi stranieri utilizzabili, il Tc Siracusa potrebbe fare da terzo incomodo, mentre non dovrebbero esserci problemi contro Ct Ragusa, Tennis School Monte KàTira e Tc Scicli che completano il girone.

Esordio 18 febbraio contro Tennis Club Siracusa in trasferta ma sull’amata terra rossa, per Fabio Varsalona, Federico Gargano, Enrico Egitto, Leonardo Gagliani, Giorgio Ragno, Lorenzo Artemisia, Enrico Briguglio, Antinono Famà, Francesco Caputo (capitano dello storico scudetto).

