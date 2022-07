In Calabria, anche Giusy Versace lascia Forza Italia - Tempostretto

Giusy Versace, parlamentare reggina: " Mai avrei immaginato di terminare questa legislatura con tale amarezza e delusione"

REGGIO CALABRIA – Anche in Calabria, dopo la caduta del Governo Draghi, c’è qualche parlamentare che ha annunciato il proprio addio al partito di Forza Italia, stiamo parlando della deputata ed ex atleta paralimpica Giusy Versace. “Era nostro dovere garantire stabilità al Paese e continuità a questo governo che ben stava lavorando, portando al termine naturale la legislatura, fra qualche mese, con altruismo e coerenza”. Sono le parole dell’ormai ex forzista. “Mai avrei immaginato di terminare questa legislatura con tale amarezza e delusione, sentimenti che oggi mi portano a lasciare il gruppo ed a dimettermi dagli incarichi che mi sono stati affidati ringraziando per la fiducia che mi è stata riposta”.