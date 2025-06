In Calabria la Meloni invia nuovi poliziotti. A Reggio 23 agenti e 2 funzionari

Per Wanda Ferro si tratta di un “segnale concreto di attenzione” per una terra “che ogni giorno combatte la criminalità organizzata

REGGIO CALABRIA – 56 nuovi agenti e 8 funzionari di Polizia, nei prossimi giorni verranno assegnati sul territorio regionale. Ad annunciarlo è stato proprio il Viminale. Per il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro si tratta di un “segnale concreto di attenzione” per una terra “che ogni giorno combatte la criminalità organizzata. Il rafforzamento – ha proseguito il sottosegretario all’Interno – della presenza dello Stato nei territori non è uno slogan, ma un impegno quotidiano e concreto del governo Meloni.

Saranno 56 le nuove unità della Polizia di Stato assegnate alla Calabria, oltre a 8 nuovi funzionari, un segnale importante di attenzione e di vicinanza alle esigenze di sicurezza della nostra regione. Questo potenziamento rappresenta una risposta diretta alle necessità dei cittadini e degli operatori delle forze dell’ordine, chiamati ogni giorno a garantire la legalità, il controllo del territorio e il contrasto alla criminalità organizzata

Dei 56 poliziotti e degli 8 funzionari, 2 di questi ultimi saranno destinati presso la Questura di Reggio Calabria, 6 agenti per Palmi, 8 per Cittanova e 8 per Taurianova. Verrà inoltre rafforzato il V Reparto Volo di Ravagnese, con un nuovo agente operativo.