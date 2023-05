In Calabria la Polfer, da gennaio ad aprile ha controllato oltre 38mila persone - Tempostretto

Nel periodo Gennaio/Aprile 2023, è proseguita l’attività di controllo con 38.238 persone identificate, delle quali molte deferite in stato di libertà

REGGIO CALABRIA – Nell’ambito dell’attività di prevenzione svolta dal personale della Squadra Informativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la “Calabria”, nell’ultimo periodo, sono state incentivate le proposte per l’applicazione delle Misure di Prevenzione personali, finalizzate ad arginare e prevenire fenomeni di pericolosità sociale ad opera di soggetti che sono dediti abitualmente ad attività illecite in ambito ferroviario. Nella circostanza, sono state inoltrate 18 proposte di Avvisi Orali, 5 Fogli di Via Obbligatori, 10 proposte di Sorveglianza Speciale, la maggior parte accolte dalle Questure competenti e notificate agli interessati, con la conseguente limitazione delle potenzialità criminali dei destinatari dei provvedimenti e il miglioramento della normale fruibilità del servizio del pubblico trasporto. Nel periodo Gennaio/Aprile 2023, è proseguita l’attività di controllo con 38.238 persone identificate, delle quali molte deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria facendo registrare un incremento del 22% rispetto all’anno precedente.