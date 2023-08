In casa droga per 18mila dosi destinate alle piazze messinesi, 26enne arrestato dai carabinieri - Tempostretto

Il giovane custodiva marijuana e hashish in due valigie

MESSINA – I carabinieri della stazione di Messina Gazzi hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una attività antidroga, i militari hanno notato insoliti movimenti di giovani, noti quali assuntori di droghe, aggirarsi nei pressi dell’abitazione del 26enne. Avuto il sospetto che all’interno dell’abitazione potesse essere detenuta della droga, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, all’esito della quale hanno trovato oltre 1, 7 kg di marijuana suddivisa in 9 involucri di cellophane e all’incirca 800 grammi di hashish occultati in delle valigie nella camera da letto, nonché un bilancino di precisione e la somma di 720 euro ritenuta provento dell’illecita attività. Il bilancino di precisione e la somma di danaro sono stati sequestrati unitamente alla droga dalla quale, in base alle analisi tecniche di laboratorio, effettuate dai carabinieri del Ris di Messina, sarebbe stato possibile ricavare oltre 11.000 dosi di marijuana e circa 7.000 di hashish. Il 26enne è stato invece arrestato e, una volta ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, ristretto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.