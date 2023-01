In difesa della finlandese in fuga dalla scuola italiana e dalla Sicilia - Tempostretto

Sul web impazza l'addio all'Isola di una pittrice e della sua famiglia. E se la sua critica fosse un'opportunità per metterci in discussione?

Esiste un vantaggio nell’apparente stupidità delle notizie virali che dominano sul web? Oggi tutti i giornali parlano della pittrice finandese, madre di quattro figli, che ha deciso di abbandonare la Sicilia, per trasferirsi in Spagna, perché sconvolta dalla povertà educativa della nostra scuola (fonti Siracusa News e Ansa). La notizia ha scatenato sul web la difesa d’uffcio dell’Isola da parte di tutti quei siciliani e italiani che, magari pur lamentandosi ogni giorno della propria terra, non tollerano il giudizio dello “straniero”. Ma se considerassimo questo giudizio un’opportunità? E, se con la scuola, bistrattata dalle politiche governative, considerassimo sul banco degli imputati tutti i nostri modelli educativi e sociali? E se la critica fosse un’opportunità per metterci in discussione?

Il fallimento dei nostri modelli sociali ed economici. E dobbiamo ringraziare l’artista finlandese

L’artista finlandese si è resa conto di quanto la scuola italiana non dia spazio al rapporto con il gioco, con la natura e la rilassatezza, a favore spesso di un modello super competitivo e alla lunga stressante. E, chissà, l’artista che ha scritto una lettera a Siracusa News avrà forse colto l’inganno siciliano. La pretesa di pensare che il mare, il sole, il buon cibo e il buon carattere possano rimediare al disastro dei servizi, dei trasporti, in una dimensione sociale ed economica spesso sfibrata e sempre più logora.

Allora, invece, di pretendere l’omertà, noi dobbiamo ringraziare la signora finlandese che ci ha rivelato quanto il re sia nudo. E quanto invibile sia spesso la nostra terra, con una scuola spesso retta da bravi dirigenti e insegnanti ma sempre più avvilita dalla burocrazia ministeriale. La pittrice finlandese ci ha costretto a guardarci allo specchio e la dobbiamo solo ringraziare.