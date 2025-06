“In estate Paradiso, Contemplazione e Pace diventano un inferno notturno”

La movida nella riviera di Messina. Ci scrive una cittadina: "Non vogliamo spegnere la gioia, desideriamo solo che non si calpesti chi vive qui ogni giorno"

MESSINA – Sul tema caldo della movida e dei rumori notturni nella zona nord di Messina riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina.

Non vogliamo spegnere la gioia, desideriamo solo che non si calpesti chi vive qui ogni giorno

C’è stato un tempo in cui bastava affacciarsi alla finestra per ritrovare la pace. Il profumo del mare,

i passi ovattati sulla sabbia, le sere d’estate in cui si ascoltava il silenzio. Oggi, invece, la riviera di

Messina è diventata teatro di un baccano che ferisce, di un’allegria che non ha rispetto, di notti che

sembrano non voler mai finire… se non in una rissa o in una pozzanghera di vomito.

Ogni estate si ripete lo stesso copione. La riviera di Messina che dovrebbe essere luogo di quiete,

bellezza e comunità, si trasforma in un caos notturno: musica assordante, parcheggi selvaggi, liti,

urla e degrado. La proliferazione incontrollata di locali che dopo una certa ora i trasformano in

discoteche a cielo aperto, tutti a pochi metri da residenze oramai abitate tutto l’anno, sta

compromettendo la vivibilità del territorio.

E così ci ritroviamo ghettizzati nelle nostre case. Finestre chiuse, aria condizionata accese fino alle

prime luci dell’alba, cercando invano di tenere fuori il rumore, il frastuono che nonostante tutto

entra nelle quiete delle nostre case con violenza e prepotenza, inquinando il riposo. Fuori solo le

luci dello Stretto brillano sull’inferno che divampa di urla o botti improvvisi, clacson, strade bloccate

da motorini e auto parcheggiate ovunque, marciapiedi usati come bagni pubblici. Questa è la

misera visione che offriamo ai turisti, una immagine che non penso la nostra città meriti.

Ci chiamano “residenti”, ma siamo molto di più: siamo chi ha scelto di vivere il mare tutto l’anno, di

custodire la bellezza di questi luoghi, di credere ancora che si possa vivere in armonia. E invece

ogni notte ci viene tolta la dignità di abitare un posto che amiamo.

Chiediamo ascolto, rispetto, ma soprattutto che le istituzioni non ci abbandonino all’anarchia

sonora e comportamentale.

Questa non è una guerra contro i giovani: è una richiesta di equilibrio, di civiltà, di futuro

Messina merita una riviera che sia spazio condiviso, non terra di nessuno. Non vogliamo spegnere

la gioia, desideriamo solo che non si calpesti chi vive qui ogni giorno. Questa non è una guerra

contro i giovani: è una richiesta di equilibrio, di civiltà, di futuro.

Paradiso, Pace, Contemplazione, sono solo nomi che oggi suonano come beffe di un passato

dimenticato. Serve un cambio di passo, servono regole chiare e controlli efficaci, ma soprattutto

serve che chi ha voce e potere ascolti chi in questo territorio vive davvero.

Non chiediamo il silenzio, ma rispetto, quello per chi lavora all’alba dopo una notte insonne, per chi

cresce i propri figli in un territorio che dovrebbe essere rifugio e non trincea, per chi ha scelto di

restare, amare e custodire Messina tutto l’anno. Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare chi vive,

non solo chi consuma.

La nostra città non può accettare che la propria riviera, luogo di storia e bellezza, diventi sinonimo

di abbandono e disagio.

Mi auguro che questa voce non resti un’eco nella notte., ma che diventi decisione, cura, presenza.

Perché la vera bellezza di una città non è nel rumore che produce, ma nella quiete che protegge.

Siamo ancora in tempo per cambiare rotta, ma serve volontà e ascolto e serve adesso.

Marcella Fontana

