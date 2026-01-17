In fiamme il sottotetto di una palazzina a Floresta

Intervento dei Vigili del fuoco di Messina oggi per un incendio in una palazzina

FLORESTA – Incendio a Floresta. I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi, intorno alle ore 13, per un incendio che ha coinvolto il sottotetto di una palazzina a due piani in Via Umberto. La squadra, proveniente dal distaccamento di Patti, è riuscita a estinguere con l’autoscala della sede centrale e con una seconda autobotte, che ha fornito una maggiore autonomia idrica.

Dopo aver estinto tutto l’incendio, bonificato e messa in sicurezza tutta l’area interessata, le squadre hanno fatto rientro intorno alle 19. Non ci sono stati né feriti né intossicati.

Sul posto presenti carabinieri e sindaco di Floresta.