In memoria di Francesco Bonardelli, tributo in musica - Tempostretto

Il ricordo del giornnalista e critico letterario in un evento online condotto dal figlio Marco Bonardelli

MESSINA – A 12 anni dalla scomparsa, il giornalista e critico letterario messinese Francesco Bonardelli sarà ricordato con l’evento online “Francesco Bonardelli – Ricordi in musica”, ideato e condotto dal figlio Marco. L’appuntamento è per il 31 maggio alle 20.30 sui profili Facebook e YouTube di Suggestioni Press.

Firma di “Gazzetta del Sud”, dirigente scolastico e stimato cultore di linguistica, coltivata anche attraverso il rapporto personale col semiologo di fama internazionale Gianfranco Contini, Francesco Bonardelli è stato soprattutto attento ai cambiamenti e ai fatti storici che hanno attraversato gli anni ’60 e ’70, vissuti intensamente nei fermenti politici e in quelli artistici, con particolare predilezione per la musica dei Beatles, di cui era appassionato ascoltatore, i gruppi beat e pop di quel periodo, nonché i grandi cantautori come Battisti, Battiato, De André, Rino Gaetano e altri.

Per il giornalista Marco Bonardelli, “Ricordi in musica” rappresenta “un atto di gratitudine a un padre stimato e profondamente amato, rivisitando la musica del periodo in cui il genitore era un giovane brillante che amava le novità a 360 gradi, senza mai fermarsi all’oggi, ma costantemente proiettato nel futuro: “Lo voglio ricordare attraverso i brani che ascoltavamo assieme, nei tanti momenti di complicità che hanno caratterizzato il nostro rapporto: attimi eterni in cui tutto sbiadiva lasciando spazio ai messaggi in musica di quei pezzi che hanno fatto storia, nella consapevolezza che l’arte vera non muore mai, come il mio legame con lui”.

Per questa occasione speciale Marco Bonardelli ospiterà professionisti che oggi interpretano, diffondendoli tra le nuove generazioni, musiche cult degli anni ‘60 e ‘70. Interverranno Gianmarco Carroccia, ospite fisso a “I Migliori Anni” (Rai1), con il repertorio di Lucio Battisti, e protagonista con Mogol dello spettacolo celebrativo “Emozioni”. Presente anche Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, che ha da poco realizzato l’album di duetti virtuali col padre “Due voci intorno a un fuoco”. Completano il parterre il cantautore Fabio Cinti e il tastierista Angelo Privitera, autori dei concerti tributo a Franco Battiato “Over and over again”.

Presente anche l’artista messinese Luigi Restivo, autore e interprete dello spettacolo “Canto-Autori”, viaggio nella canzone d’autore proposto in giro per l’Italia dal 2012.

L’evento è promosso da Marco Bonardelli con il sito di diffusione artistica Suggestioni Press, in collaborazione con “Luci della ribalta – Viva la musica”, rubrica dedicata alla musica e ai suoi nuovi talenti realizzata da Bonardelli per il suo profilo Instagram.