In Serie B1 si preparano Ctv Messina e Filari Tennis Rometta

A fine aprile inizierà il campionato di Serie B1 di tennis che durerà 7 giornate. Al via il Ctv Messina femminile e il Filari Tennis maschile

Svelati i calendari della prossima serie B di tennis. La serie cadetta si articola in B1 e B2 e iscritti ai tornei che prenderanno il via il prossimo 28 aprile ci sono anche due squadre messinesi. Si tratta del Ctv Messina in Serie B1 femminile e del Filari Tennis Rometta in serie B1 maschile, nella passata stagione le veline avevano mantenuto la categoria, mentre i tirrenici erano retrocesse dalla Serie A2.

Per la stagione che li aspetta, guardando le classifiche dei tesserati alla vigilia, ci si aspetta un girone equilibrato dal Filari che disputerà le partite casalinghe alla Cittadella Sportiva Universitaria, sul cemento al coperto. Discorso simile per le veline che potrebbero anche c’entrare i playoff se si giocano bene le loro carte, sfide in casa sulla terra rossa di viale della Libertà.

Ctv Messina, calendario e formazione

Dopo il riposo alla prima giornata, prevista il 28 aprile, giocherà nelle domeniche successive ad esclusione del 12 maggio. Prime due in casa contro Padova e Sinalunga. Trasferta il 26 maggio contro il Junior Tennis Milano. Ultima casalinga alla quinta contro la Canottieri Casale il 2 giugno, prima di affrontare le trasferte contro Tolentino e Ct degli Ulivi a chiudere la stagione.

In squadra le tenniste del vivaio Fabrizia Cambria (classifica 2.6), la sorella Teresa (3.1) e Giuliana D’Ambrogio (3.4). Confermate Diana De Simone (classifica 2.4) e le straniere Elena Bogdan (rumena classifica 2.4), sulla carte le più forti, e Michaela Honcova (slovacca 2.6). Novità italiane non del vivaio la giovane Chiara Davì (2.4), Federica Prati (2.5), Giuliana Giardina (2.6).

Le partite del girone prevedono 3 singolari e 1 doppio da disputare. Al termine delle sette giornate le prime tre vanno ai playoff promozione per la A2, con la prima che attende la vincente dell’incontro tra seconda e terza. Le quarte mantengono la categoria, quinte e seste giocano i playout e la settima retrocede in Serie B2.

Filari Tennis, calendario e formazione

Per la formazione tirrenica esordio a Bologna il 28 aprile, poi prima in casa contro il Momy Sport Village e a seguire si resta in Sicilia nel derby che si giocherà, dopo una settimana di pausa, il 19 maggio a Siracusa. Si riprende in casa contro il Lecco e poi si va in trasferta contro il Ct Mesagne il due giugno. Turno di riposo alla sesta giornata con l’ultima fatica in casa contro il Tc Guidizzolo il 16 giugno.

La formazione del Filari che lo scorso anno ha disputato la Serie A2

Il numero uno del Filari è il ceco Dominik Palan, classifica 2.1, tra gli stranieri anche i francesi Liam Branger (2.4) e Enzo Rimoli (2.5) e gli spagnoli Gabriel Elicha Navas (2.5) e Asier Pascual De Zulueta Germes (2.6). Nella batteria degli italiani confermato il talentuoso mancino Luca Castelnuovo (2.2) e Federico Serena (2.6), elementi del vivaio sono Alberto Caratozzolo (2.7) e Francesco Conti (3.2), a cui si aggiungono i giovanissimi under 16 Alessandro Maina (2.7), Nicolò Romano (3.1) e Dante Pagani (4.nc). Tra i tesserati anche il presidente del circolo Pietro La Fauci (3.5), il capitano della squadra Angelo Giacobbe (4.6) e Francesco La Fauci (4.nc).

Nel torneo maschile ogni incontro è composto da quattro singolari e due doppi. Come anche per le donne nei gironi a sette squadre le prime tre fanno i playoff promozione, la prima avanza al secondo turno dove incontra la vincente tra seconda e terza di altri gironi. La quarta è salva e non giocherà post season, quinta e sesta affrontano i playout e la settima retrocede direttamente in B2.