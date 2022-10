In Toscana prima vincente per il Ct Vela Messina, sconfitto il Filari - Tempostretto

Prima giornata dei campionati a squadre. In A1 il Vela supera 5-1 Prato, il Filari cede 4-2 al Match Ball Firenze

Il Ct Vela Messina comincia nel migliore dei modi la sua quinta avventura nel campionato di tennis a squadre maschile di serie A1. La formazione peloritana si è imposta per 5 a 1 sui campi in terra battuta del Tc Prato nella giornata inaugurale del torneo.

Esito diverso in A2 per il Filari che ha ceduto sempre in Toscana, ma a Firenze contro il Match Ball. Tutti i singolari sono combattuti ma i siciliani al termine dei quattro incontri sono sotto 3-1. I punti in palio per i due doppi saranno equamente divisi tra le due formazioni.

Tc Prato – Ct Vela Messina 1-5

Solo Giorgio Tabacco, in una delle due sfide fra i «vivai», è stato sconfitto. Ad avere la meglio, contro il giovane peloritano, è stato Federico Iannaccone che si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2. Buono, invece, l’impatto di Julian Ocleppo che, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, ha superato Niccolò Baroni per 6-4, 6-3. A scattare meglio dai blocchi era stato Baroni che si era portato sul 3 a 1, ma Ocleppo ha immediatamente recuperato il break di svantaggio riportandosi in parità (3 a 3) per poi strappare il servizio all’avversario al decimo game. Più lineare il secondo set, sempre in mano al tennista dei peloritani, concluso sul 6-3.

Nell’incontro fra i due numeri 1, affermazione per l’argentino Marco Trungelliti che si è imposto in tre set sul francese Matteo Martineau per 6-3, 4-6, 6-4, al termine di un confronto molto equilibrato. L’attesa gara fra i due messinesi, Fausto Tabacco per il Ct Vela e Fabrizio Andaloro per il Tc Prato, se l’è aggiudicata il più grande dei fratelli Tabacco che ha avuto il merito di mantenere i nervi saldi, dopo il ritorno di Andaloro, e di aggiudicarsi il match per 6-3, 2-6, 6-0 dopo 2 ore di gioco. Decisivi i primi tre game, tiratissimi ed equilibrati, del terzo set, durante i quali Tabacco ha mostrato grande maturità e personalità.

Sul punteggio di 3 a 1 in proprio favore, la squadra del capitano Francesco Caputo vinceva senza particolari problemi anche i due doppi, schierando Trungelliti e Ocleppo (7-5, 6-0 a Martineau-Iannaccone) e i fratelli Tabacco (6-3, 6-0 a Baroni-De Marzi). Nell’altro match di giornata, il Park Tennis Genova, prossimo avversario dei messinesi domenica prossima in casa, ha sconfitto Sassuolo per 4 a 2.

Ocleppo b. Baroni 6-4, 6-3

Iannaccone b. G. Tabacco 6-1, 6-2

Trungelliti b. Martineau 6-3, 4-6, 6-4

F. Tabacco b. Andaloro 6-3, 2-6, 6-0

Trungelliti-Ocleppo b. Martineau-Iannaccone 7-5, 6-0

G. Tabacco-F. Tabacco b. Baroni-De Marzi 6-3, 6-0

Match Ball Firenze – Tc Filari 4-2

Viktor Galovic – Federico Serena 4-6 6-3 6 7-5

Lorenzo Sciahbasi – Alberto Caratozzolo 4-6 7-6(5) 6-4

Daniele Capecchi – Luca Castelnuovo 3-6 6-4 4-6

Filippo Borella – Marco Maiorana 7-6(4) 7-6 (11)

Galovic/Capecchi – Caratozzolo/Maiorana (ritiro coppia Filari)

Borella/Padovani – Castelnuovo/Serena 2-6 5-7

