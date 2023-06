"In via Caristi si è aperta una nuova buca" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Attendiamo la soluzione prospettata dal Comune, è un problema antico"

MESSINA – A volte ritornano. Anzi, sono problemi che ricorrono in attesa di soluzioni strutturali. Ecco una nuova segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Pietro Caristi, a S. Agata, si è aperta una nuova buca pochi metri a monte della riparazione fatta alcuni mesi fa. Il Comune aveva promesso di fare la progettazione di un cunettone, a valle di via Consolare Pompea. Un cunettone ampio quanto la strada per convogliare le acque meteoriche che arrivano dalla parte a monte di questa via. Allo stato attuale non abbiamo certezze”.

Abbiamo dedicato alla via numerosi articoli e attendiamo ora l’intervento delle istituzioni.

