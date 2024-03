In via Cesare Battisti impazza la seconda fila

Soprattutto in alcuni tratti di via Cesare Battisti si circola spesso a una sola corsia

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In doppia fila contromano. Ci troviamo in via Cesare Battisti”.

La creatività degli incivili non ha limiti a Messina. Bisogna anche aggiungere che in tutta la via Cesare Battisti, dalla rotaria Zaera all’incrocio con la via Garibaldi, la seconda fila regna sovrana. Questa pessima abitudine è più intensa nel primo tratto sino alla via S. Cecilia e in quello tra via T. Cannizzaro e la via Garibaldi, in cui si circola troppo spesso a una sola corsia. La disdetta è che tutti lo sanno ma non si registra un’azione mirata da parte della polizia municipale, se non episodicamente e per periodi evidentemente troppo limitati.