In viale Principe Umberto vietato camminare sui marciapiedi

Troppi aumobilisti messinesi mancano di educazione e rispetto dei diritti altrui. E allora non ci si può lamentare dei paletti dissuasori

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Nonostante ci sia in cartello di divieto di sosta 0-24 e adesso anche la striscia di divieto, le persone non hanno rispetto per chi cammina a piedi e con passeggini e sedie a rotelle! Complimenti, questo è il viale principe Umberto, zona turistica”.

E poi c’è qualcuno che si lamenta quando il Comune installa paletti dissusasori per impedire agli incivili di parcheggiare sui marciapiedi. In realtà, questa si rivela l’unica soluzione per combattere il pessimo comportamento di troppi aumobilisti messinesi che mancano di educazione e rispetto dei diritti altrui.