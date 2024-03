Villa Mazzini. Paletti contro l’inciviltà

Le auto parcheggiavano sul marciapiede lato corso Cavour. Ora non potranno più farlo

Da anni le auto parcheggiavano sul marciapiede di corso Cavour adiacente a Villa Mazzini. Ora che è stato rifatto con percorso tattile per non vedenti, nell’ambito del progetto “Messina Accessibile“, sono stati posizionati anche dei paletti per impedire fisicamente la sosta, così come avvenuto agli angoli del corso Cavour.

Una soluzione da replicare in tante zone della città. Lì dove c’è la possibilità di parcheggiare anche sul marciapiede, molti cittadini lo fanno incuranti delle regole. E allora l’unica soluzione funzionante può essere quella di impedirlo.

Adesso il passaggio su quel marciapiede è più sicuro per i pedoni e soprattutto per le carrozzine di bambini e disabili.