L'area pedonale di via dei Mille dedicata a Marulla: «l’isola del tuo sorriso»

Un cerimonia sobria, a luci spente , e con tanta commozione tra i presenti. Alle 18 in punto è stata inaugurata la XV edizione dell’Isola pedonale di via dei Mille , quest’ anno dedicata a Maria Grazia Messina, scomparsa lo scorso 3 ottobre a soli 44 anni. Era la zia di Fifì e Nanna, i due piccoli morti nel rogo della loro abitazione lo scorso giugno.

Nella pedana allestita davanti al negozio Vog, della quale Marulla (così era chiamata da tutti Mariagrazia Messina) era la proprietaria, la giornalista Marika Micalizzi ed il presidente dell’associazione “Mille Vetrine” Sandro Penna hanno ricordato l’impegno della giovane imprenditrice messinese , che anche dopo la morte dei due nipotini si era battuta, in qualità di vice presidente dell’associazione “Mille Vetrine, affinché pure quest’anno l’isola pedonale in via dei Mille potesse rappresentare uno spazio da restituire ai cittadini durante il periodo natalizio.

«Per Marulla – ha detto Penna - la via dei Mille era il lavoro, era la casa, era la famiglia. Per questi motivi, Marulla, tu la spugna non l’hai mai gettata e con il tuo coraggioso entusiasmo, e con quel radioso sorriso, ci hai spronato ad andare avanti. Ed è per questo motivo che noi tutti commercianti della via dei Mille siamo qui oggi per te, a rispettare le tue volontà. Hai vissuto donando tanto amore, ed oggi siamo qui in tanti a ricambiarne solo una piccola parte, e ci stringiamo attorno a Patrizia ed Aldo dedicandoti ed intitolandoti questa quindicesima isola di Natale, con la convinzione che tu, la nostra stella cometa, possa continuare ad illuminarci ed ispirarci per come hai fatto nella tua breve e meravigliosa esistenza. Questa deve essere un’isola di gioia, perché è l’isola di Marulla, l’isola del suo sorriso».

I commercianti di via dei Mille hanno voluto omaggiare la madre di Marulla ed il marito con una sua gigantografia, che riporta una dedica speciale: «L’isola del tuo sorriso».

Dopo il ricordo di Maria Grazia Messina e di Fifì e Nanna, via dei Mille è stata illuminata a festa con l’accensione delle luminarie. L’esibizione del quartetto Glorius ha allietato le numerose persone presenti, tra le quali c’era una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali, l’assessore alla cultura Vincenzo Trimarchi ed il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina.

L’isola pedonale di via dei Mille “avrà vita” sino al 7 gennaio e tante saranno le iniziative organizzate dall’associazione “Mille Vetrine”.

