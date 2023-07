Incastrato dalle telecamere, giovane denunciato per tentato furto in un negozio della zona sud - Tempostretto

Le indagini sono state condotte dai carabinieri che in poco tempo sono riusciti a risalire al presunto autore del gesto

MESSINA – I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno denunciato un giovane messinese già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto. A seguito di denuncia per un tentativo di furto, avvenuto verosimilmente nel corso della nottata, ai danni di un esercizio commerciale nella zona sud del capoluogo peloritano, i carabinieri della stazione di Messina Bordonaro hanno avviato gli accertamenti investigativi per risalire all’autore del gesto. Attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari dell’Arma hanno riconosciuto nel giovane l’autore del tentato furto, in particolare le telecamere hanno immortalato l’individuo mentre stava tentando di introdursi all’interno dell’esercizio commerciale, senza però riuscire nell’intento. Rintracciato e identificato dai militari, il giovane è stato denunciato.