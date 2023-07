In azione forestali e vigili del fuoco, con soccorsi dall'alto

MESSINA – Ancora una notte e un giorno d’incendi, di Canadair, d’interventi della Forestale e dei vigili del fuoco. Interventi in corso a Contrada Casazza, con un elicottero Falco 10 in azione, e ad Altolia, con un aereo Can 8.

Ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa: tra Scala Ritiro, Camaro, Scoppo (nella foto di Rosanna Gulletta). Il tutto senza dimenticare l’emergenza anche a Barcellona Pozzo di Gotto e a Vulcano.

