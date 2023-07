Incendi. Messina e la provincia bruciano ancora, le fiamme vicine alle case VIDEO - Tempostretto

A Santo Stefano il fuoco lambisce ristorante ma è allarme in tutto il territorio. In azione Vdf e forestale

MESSINA – Il territorio messinese continua a bruciare. A Santo Stefano, nella foto, il fuoco ha lambito la sala ricevimenti di un ristorante. Ma Messina brucia pure a Tono, Ortoliuzzo, Pace e in provincia a Barcellona Pozzo di Gotto, Tusa, Caronia, Mistretta, Frazzanò, Rometta, Gioiosa Marea e Savoca. È stato spento a Mili e ovunque sono in azione vigili del fuoco, forestale e volontari di Protezione civile. Gli abitanti sono stati evacuati a Mili San Pietro e Curcuraci, tra gli altri, e a Furci.

Nei video di una lettrice e di un lettore le zone dell’Annunziata alta, in via Umberto Terracini, e da Casabianca verso Tono, con incendi in corso.

