Notte di fuoco e paura a Furci, evacuate abitazioni di un quartiere residenziale VIDEO - Tempostretto

FURCI SICULO – Notte di fuoco e di paura a Furci Siculo, dove i Vigili del fuoco ed i volontari della Protezione civile sono stati impegnati a domare un incendio di vaste proporzioni che ha minacciato numerose abitazioni nella zona nord del paese, a monte del cavalcavia. Le fiamme si sono propagate dal torrente Pagliara sino a raggiungere le case di un’area a monte della Panoramica. L’odore acre delle fiamme si è propagato in tutta la zona nord del paese. Sul posto, anche i carabinieri, che hanno provveduto ad evacuare le abitazioni a rischio, garantendo la sicurezza dei residenti, visibilmente preoccupati. Complesso l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti anche da Catania e dei volontari di Protezione (di Furci Siculo e di Antillo), che sin dalle 2 della scorse notte sono al lavoro per circoscrivere le fiamme. Al fianco dei cittadini anche il sindaco, Matteo Francilia insieme agli assessori Catania e Pistone e al consigliere Finocchio. “E’ stata una notte di grande paura – ha dichiarato il sindaco – ed abbiamo temuto per le abitazioni. Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto. Ringrazio tutti, dai Vigili del fuoco ai volontari, ai carabinieri, ai cittadini che per primi si sono prodigati per arginare il vasto incendio. Un grazie particolare va anche agli amministratori, intervenuti celermente”.