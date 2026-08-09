Intervento urgente per una perdita, lunedì 4 ore senz’acqua a Messina nord LE ZONE

Annuncio Amam: domani, a causa di un danno rilevante lungo la condotta sulla Panoramica, ci sarà una momentanea sospensione dell'erogazione idrica

MESSINA – “A seguito della segnalazione di una rilevante perdita lungo la condotta DN 300 che corre lungo la strada Panoramica e alimenta i serbatoi della zona nord, domani, lunedì 10 agosto, saranno eseguiti i necessari lavori di riparazione per ripristinare la piena funzionalità dell’adduttrice. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni tecniche, la cui durata è stimata in circa quattro ore, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua lungo la linea interessata”. Ad annunciarlo l’Amam.

Le zone interessate e le segnalazioni ad Amam

“Al termine dell’intervento, completate le operazioni tecniche, la distribuzione idrica sarà progressivamente ripristinata nelle aree interessate. Le zone coinvolte dall’interruzione programmata sono: Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Salita Fosse, Pace, Sant’Agata, Torre Faro, Ganzirri e Mortelle. Amam invita i residenti delle aree indicate a seguire i propri canali ufficiali di informazione e comunicazione per tutti gli aggiornamenti sull’andamento dell’intervento e sulla ripresa della distribuzione. I tecnici saranno impegnati per ridurre al minimo i tempi dei lavori e limitare quanto più possibile eventuali disagi”, viene evidenziato dalla partecipata.

“Durante il periodo di interruzione, Amam resta disponibile a rispondere alle eventuali richieste di approvvigionamento sostitutivo che dovessero rendersi necessarie. Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza, si ricorda che il numero 090 3687711 è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

L’immagine è di repertorio.

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