Intervento urgente per una perdita, lunedì 4 ore senz’acqua a Messina nord LE ZONE

Annuncio Amam: domani, a causa di un danno rilevante lungo la condotta sulla Panoramica, ci sarà una momentanea sospensione dell'erogazione idrica
MESSINA – “A seguito della segnalazione di una rilevante perdita lungo la condotta DN 300 che corre lungo la strada Panoramica e alimenta i serbatoi della zona nord, domani, lunedì 10 agosto, saranno eseguiti i necessari lavori di riparazione per ripristinare la piena funzionalità dell’adduttrice. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni tecniche, la cui durata è stimata in circa quattro ore, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua lungo la linea interessata”. Ad annunciarlo l’Amam.
Le zone interessate e le segnalazioni ad Amam
“Al termine dell’intervento, completate le operazioni tecniche, la distribuzione idrica sarà progressivamente ripristinata nelle aree interessate. Le zone coinvolte dall’interruzione programmata sono: Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Salita Fosse, Pace, Sant’Agata, Torre Faro, Ganzirri e Mortelle. Amam invita i residenti delle aree indicate a seguire i propri canali ufficiali di informazione e comunicazione per tutti gli aggiornamenti sull’andamento dell’intervento e sulla ripresa della distribuzione. I tecnici saranno impegnati per ridurre al minimo i tempi dei lavori e limitare quanto più possibile eventuali disagi”, viene evidenziato dalla partecipata.
“Durante il periodo di interruzione, Amam resta disponibile a rispondere alle eventuali richieste di approvvigionamento sostitutivo che dovessero rendersi necessarie. Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza, si ricorda che il numero 090 3687711 è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.
L’immagine è di repertorio.
Nihil sub sole novi. Chissà quante interruzioni all’ erogazione con i cantieri del ponte …
Non si comprende se certe dichiarazioni di Amam siano battute di spirito o provocazioni. Parlano di sospendere “temporaneamente” l’erogazione dell’acqua che a Mortelle manca quasi giornalmente.
Con le richieste di autobotti che vengono puntualmente ignorate.
Queste presunte perdite sulla Panoramica sono diventate, peraltro, il tema dell’estate.
Sono sempre le stesse?
I guasti vengono riparati correttamente?
Tutta la condotta è ormai un colabrodo?
Qualche spiegazione in più servirebbe almeno a capire meglio.
Da quando c’è Basile è tutto uno scempio
H2O………h24……….ma questa è solo una teoria……..poi c’è ne saranno altre……………
Che ridere…. Sospesa l’erogazione dalle 12 alle 16….. Sono anni che abbiamo l’acqua dalle 5 alle 11!!! Grande notizia!!!
Tra De Luca e Basile saranno passati almeno 15 anni?
Non è mia intenzione puntare il dito contro nessuno. È però sotto gli occhi di tutti che a Messina non solo ” un c’è nenti” ma quel poco che c’è lo stanno gradualmente eliminando.
Acqua H24 diceva Cateno.
Hanno sistemato amici e parenti e ti saluto. Non cercateci alle regionali, faremo come l’ acqua sospenderemo l’ erogazione.