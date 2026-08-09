 Siracusano attacca i no ponte: "In piazza a Messina contro la propria terra"

Siracusano attacca i no ponte: “In piazza a Messina contro la propria terra”

Redazione

Siracusano attacca i no ponte: “In piazza a Messina contro la propria terra”

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domenica 09 Agosto 2026 - 18:18

La sottosegretaria difende "l'impegno del governo per il sud", le ragioni del "sì ponte" e definisce i manifestanti "una minoranza rumorosa"

MESSINA – “Ieri sera a Messina non si è tenuta una manifestazione contro il ponte ma contro la nostra terra, contro il benessere e contro il futuro dei nostri figli. Una minoranza molto rumorosa che si oppone a un’infrastruttura che porta sviluppo e lavoro, insieme a molte altre opere strategiche. L’impegno del governo per il Sud è infatti senza precedenti: sono in corso, o di prossimo avvio, interventi per circa 70 miliardi tra Sicilia e Calabria, destinati a costruire un sistema di trasporti sostenibile e a favorire il rilancio economico e sociale delle due regioni”. Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, da sempre grande sostenitrice del ponte sullo Stretto.

Continua la sottosegretaria: “Basta guardare ai dati di alcune di queste opere. Nei cantieri della nuova linea ferroviaria Messina-Catania, il 42% delle imprese è siciliano, il 90% degli occupati è siciliano o calabrese: nel lotto Fiumefreddo-Taormina/Letojanni, nel lotto Taormina-Giampilieri, nel tracciato ferroviario Palermo-Catania, nel lotto Bicocca-Catenanuova che è già stato ultimato. Complessivamente, queste tre opere stanno dando lavoro a più di 5.000 persone e stanno coinvolgendo quasi 2.000 imprese, di cui un terzo siciliane. In Sicilia sono state realizzate tre innovative fabbriche robotizzate per la realizzazione dei conci prefabbricati, da installare durante gli scavi meccanizzati delle gallerie. È inoltre attivo un centro di formazione tecnica per specializzare il personale assunto. Questo è ciò che sta avvenendo, o è già avvenuto, a pochi chilometri dalla nostra città. Del resto, sono oltre 40 mila i giovani che, in pochi mesi, hanno presentato domanda ufficiale a Eurolink per poter lavorare alla realizzazione del Ponte”.

“Immaginiamo, allora, le ricadute socio-economiche che un’opera come il Ponte sullo Stretto e i suoi collegamenti stradali e ferroviari potrebbero generare nella nostra città, in un’area molto più circoscritta rispetto a quella interessata da tracciati ferroviari lunghi decine o centinaia di chilometri”, conclude Siracusano.

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13 commenti

  1. Nstwviva 9 Agosto 2026 19:00

    Non avrei mai immaginato di avere un idea in comune con la Siracusano,, ma stavolta c’è.

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  2. Zancle92 9 Agosto 2026 19:23

    Ogni giorno racconto la favola mia…

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  3. Spendiamo i soldi per la nostra terra, non per iniziare un'opera che non sarete in grado di completare, trasformando la città in un cantiere per l'eternità 9 Agosto 2026 20:23

    Punti di vista ovviamente. Cambiamo il soggetto “la manifestazione contro il ponte” con “Il ponte” e la descrizione della sottosegretaria è perfetta….

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  4. Alessio 9 Agosto 2026 21:45

    In sicilia si resta senpre in dietro x colpa di chi manifesta contro l’innovazione.w il ponte.

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  5. Diego 9 Agosto 2026 21:45

    All’onorevole Siracusano chiedo un rispettoso silenzio sicché non si è mai spesa seriamente per la città di messina, se non per la società ponte sullo stretto, finanziata dallo Stato senza portare nessun risultato, non è stata votata da nessun messinese, fa solo campagna elettorale

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  6. Arcistufo2.0 9 Agosto 2026 22:37

    Io penso invece che sia contro la propria terra chi ha mantenuto FI viva e vegeta in Sicilia dal 94 (anni molto particolari quelli in Sicilia) sino ad oggi.
    Ed i risultati più recenti sono i 5miliardi necessari alle mostre autostrade….le peggiori d’Italia senza alcun dubbio.
    È questo il vostro progresso Siracusano, trazzere al posto delle autostrade?

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  7. Giseppe 9 Agosto 2026 22:39

    È questo che non voglio o non possono accettare… Il Ponte porterà lavoro e pure tanto… la metropolitana con le varie stazioni… qua’ fanno solo posteggi a pagamento in zone di assemblamento in caso di terremoto, vedi Viale Europa alto… l’aeroporto del Mela potrebbe essere una mera fortuna invece di volare solo quando i capricci del vulcano lo consentono.. ed intanto ci sn 2.000 partenze ogni hanno sia di cervelli che di braccia..

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  8. Alessio 9 Agosto 2026 23:12

    Perché, per fare funzionare strade, autostrade, ferrovie, ospedali occorre un ponte nel nulla???

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  9. Fabio 10 Agosto 2026 04:06

    Se oggi si facesse un referendum, Siracusano uscirebbe con le ossa rotte

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  10. Billario 10 Agosto 2026 04:30

    Tutto ok, a patto che da quando inizieranno i cantieri lei e Salvini si trasferiscono nella zona interessata fino a fine lavori!!!!!!

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  11. Lorenzo Italiano 10 Agosto 2026 06:43

    Di qualunque corrente politica fanno parte hanno sempre deciso, governato e preso in giro la Sicilia…come per tutt’ Italia.
    Adesso il loro problema è chi “giustamente” esprime, giusto o sbagliato che sia, il suo pensiero e si oppone con mezzi democratici alla costruzione del ponte.
    Quest’ultima, opera maestosa del quale si conosce poco e del quale non si conosce esecutivi e costi…
    La sottosegretaria Siracusano, come tutti quelli che ci rappresentano, dovrebbero rendere partecipi i cittadini e dir loro tutto quello che c’è da sapere…Loro tutti sono nostri dipendenti.
    Troppo comodo trovare giustificazioni e colpevolizzare gli altri, ma Lei in tutto questo cosa ha fatto per La Sicilia e per Messina?
    Credo che non sono l’unico ad essere stanco di essere preso in giro, aggiungo che il modo come veniamo trattati Noi tutti è offensivo e disdicevole.
    Se veramente c’era la volontà di fare il ponte ci sarebbero stati i fatti e poche chiacchiere…

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  12. lillo 10 Agosto 2026 08:49

    Siracusano dimentica che a Messina, alle urne, ha preso sempre a solo batoste CLA MO RO SE

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  13. pippinu 10 Agosto 2026 09:24

    SIRACUSANO non le e bastata “la lignata ” che avete preso alle Amministrative , state pian piano scomparendo come FI , e ancora ha il coraggio di parlare ????? -……

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