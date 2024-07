Incendio doloso alla discarica di Mazzarrà, “serve un protocollo antimafia”

Lo afferma Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d'Italia

MESSINA. “L’incendio doloso alla discarica di Mazzarrà impone la sottoscrizione da parte delle istituzioni di un urgente protocollo d’intesa antimafia. Da numerosi anni la cronaca testimonia che quell’area è purtroppo al centro di interessi criminali e illegali delle potenti cosche locali. Lo denuncio con forza, non certo per mettere in dubbio la moralità dei cittadini di Mazzarrà ma perché va preso atto di questa realtà e si deve agire di conseguenza“. Lo afferma Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia.

Aggunge il parlamentare: “Ribadisco che la reiterata volontà da parte dell’amministrazione comunale di prevedere la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti in quella stessa area non è la scelta giusta. Urgono, invece, immediate misure per bonificare, mettere in sicurezza e sorvegliare la discarica, in modo da scongiurare altri incendi che oltre a danni economici procurano inquinamento ambientale e quindi minacciano il sacrosanto diritto alla salute dei cittadini. Da qui, appunto, la mia richiesta dell’attivazione di un protocollo d’intesa antimafia sulla discarica. Si agisca in fretta, non c’è più tempo da perdere”.

