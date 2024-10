Incendio in un appartamento e impalcatura a rischio crollo

Intervento in corso a Calderà, frazione di Barcellona

BARCELLONA P.G. Incendio in corso in un appartamento. A rischio collasso l’impalcatura nella palazzina a causa delle alte temperature. Oggi, intorno alle ore 19, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di un appartamento a Calderà, frazione di Barcellona Pozzo di Gotto. L’intervento, eseguito dalla squadra proveniente dal Distaccamento di Milazzo con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, è tuttora in atto.

Dalla centrale di Messina è stata inviata un’autobotte pompa (Abp), in rincalzo alla squadra, per garantire maggiore supporto idrico.

AGGIORNAMENTI