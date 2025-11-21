 Incidente a Ponte Naso, 17enne in fin di vita

Il giovane è in Rianimazione al Policlinico di Messina. Come stanno gli altri feriti

Messina – E’ in gravissime condizioni al Policlinico di Messina il 17enne coinvolto nell’incidente avvenuto a Ponte Naso. Ferito anche il 19enne che viaggiava con lui. Entrambi i giovani di Brolo, erano a bordo della Mini Cooper che si è scontrata frontalmente con una Peugeot intorno alle 19 sulla strada provinciale 149 che da Patti conduce a Brolo.

Le condizioni degli altri feriti

Il diciannovenne ha subito un delicato intervento neurochirurgico per fare fronte al profondo trauma cranico e le fratture toraciche ed ora i medici lo tengono sono stretta osservazione. Le ferite del 17enne La conducente dell’altro mezzo è invece ricoverata all’ospedale Barone Romeo di Patti, le sue condizioni sembrano meno critiche. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri.

