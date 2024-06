Incidente a Roccalumera, traffico in tilt sull’A18

Un furgone ha tamponato una vettura causando disagi alla circolazione. Ferito il conducente del camion

ROCCALUMERA – Un incidente stradale verificatosi all’ingresso dell’autostrada A18 a Roccalumera ha causato notevoli disagi alla circolazione, bloccando completamente il traffico allo svincolo e sulla Statale 114. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno, sulla rampa di accelerazione in direzione Messina. Un furgone ha tamponato una vettura che lo precedeva, la quale si era fermata improvvisamente, sembrerebbe a causa di un problema al cambio.

Nell’impatto, il conducente del camion è rimasto ferito, sebbene non in modo grave. È stato prontamente soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. A seguito dell’incidente, i mezzi coinvolti sono rimasti fermi sulla rampa, bloccando completamente l’accesso alla Messina-Catania. Questo ha causato lunghe code di veicoli e mezzi pesanti sia allo svincolo che sulla Statale 114, interessando sia Roccalumera che Furci Siculo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale di Giardini Naxos per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione. Intorno alle 12.40 il Consorzio autostrade ha comunicato che il traffico si è sbloccato, permettendo ai veicoli incolonnati di riprendere il loro viaggio.