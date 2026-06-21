 Incidente a Torre Faro, giovane in codice rosso in ospedale

Incidente a Torre Faro, giovane in codice rosso in ospedale

Redazione

Incidente a Torre Faro, giovane in codice rosso in ospedale

domenica 21 Giugno 2026 - 07:09

Uno scontro ieri sera tra un quad e un suv a Messina

MESSINA – Uno scontro tra un quad e un suv in via Circuito a Torre Faro. Un giovane trasportato dagli operatori del 118 in codice rosso in ospedale. Ancora un grave incidente stradale a Messina si è verificato ieri sera. Il ferito in modo serio guidava il veicolo scoperto.

Incidente a Torre Faro, giovane in codice rosso in ospedale

L’incidente ha avuto un impatto sulla viabilità. Sul posto la polizia municipale coordinata dal comandante Giovanni Giardina per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’impatto.

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Un commento

  1. Giovanni Alibrandi 21 Giugno 2026 09:49

    Al di là del caso specifico, ancora oggetto di indagini, dissuasori ogni 200 m SUBITO.
    Andate a imparare la lezione da Villafranca Tirrrena.

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