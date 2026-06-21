Incidente a Torre Faro, giovane in codice rosso in ospedale

Uno scontro ieri sera tra un quad e un suv a Messina

MESSINA – Uno scontro tra un quad e un suv in via Circuito a Torre Faro. Un giovane trasportato dagli operatori del 118 in codice rosso in ospedale. Ancora un grave incidente stradale a Messina si è verificato ieri sera. Il ferito in modo serio guidava il veicolo scoperto.

L’incidente ha avuto un impatto sulla viabilità. Sul posto la polizia municipale coordinata dal comandante Giovanni Giardina per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’impatto.

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