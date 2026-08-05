 Papardo, a 100 anni operati e rimessi in piedi dopo la frattura al femore

Papardo, a 100 anni operati e rimessi in piedi dopo la frattura al femore

Redazione

Papardo, a 100 anni operati e rimessi in piedi dopo la frattura al femore

mercoledì 05 Agosto 2026 - 11:00

L'équipe di Ortopedia dell'ospedale messinese comunica "il successo di interventi chirurgici su centenari"

MESSINA – Oggi è possibile. Interventi chirurgici riusciti dopo una frattura di femore nel paziente centenario, a cura della Unità operativa complessa del Papardo, guidata dal dottor Claudio Aliberti.

Comunica l’ospedale messinese: “La gestione del grande anziano con frattura del femore rappresenta oggi una delle principali sfide della moderna ortopedia. Grazie a un modello organizzativo fondato sulla
tempestività, sulla multidisciplinarietà e sulla continuità assistenziale, la Uoc di Ortopedia garantisce un percorso di cura completo che accompagna il paziente dalla valutazione clinica all’intervento chirurgico, fino alla riabilitazione.
“Negli ultimi mesi, l’équipe ortopedica ha eseguito con successo interventi chirurgici su pazienti ultracentenari affetti da frattura del femore, dimostrando come anche in età estremamente avanzata sia possibile ottenere risultati clinici significativi attraverso un approccio personalizzato e una presa in carico globale.
«Ogni paziente anziano rappresenta una storia unica e richiede un percorso assistenziale costruito sulle proprie condizioni cliniche e funzionali» sottolinea il dottor Aliberti.
«L’obiettivo non è soltanto trattare la frattura, ma restituire al paziente la migliore qualità di vita possibile, riducendo il rischio di complicanze e promuovendo un recupero funzionale nel più breve tempo consentito dalle sue condizioni», aggiunge.

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