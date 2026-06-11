Incidente al Policlinico di Messina: donna in condizioni critiche dopo una caduta

Indagini in corso da parte della Polizia

MESSINA – Un grave episodio ha scosso, nelle prime ore di oggi, il Policlinico di Messina. Una donna di circa sessant’anni è rimasta vittima di un serio incidente all’interno del padiglione H1, riportando traumi tali da renderne necessario l’immediato trasferimento in pronto soccorso.

Secondo quanto emerso, la signora si trovava all’interno della struttura per far visita a un congiunto. Nel percorrere un’area interna, è stata vittima di una rovinosa caduta lungo una rampa di scale. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti al personale sanitario intervenuto per le prime cure. Attualmente, la posizione della donna resta molto delicata e il quadro clinico è tenuto sotto stretta osservazione dai medici.

Sull’episodio sono in corso approfonditi accertamenti da parte della Polizia di Stato, giunta sul posto per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori sono al lavoro per definire l’esatta concatenazione degli eventi: restano infatti ancora da chiarire le circostanze che hanno determinato la perdita di equilibrio della vittima. In particolare, gli inquirenti stanno verificando se il coinvolgimento di alcuni materiali presenti nell’area, con alcune scatole che sarebbero scivolate da un carrello, possa aver giocato un ruolo nella dinamica, ipotesi che al momento è oggetto di analisi ma non ancora confermata.