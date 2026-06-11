 Incidente al Policlinico di Messina: donna in condizioni critiche dopo una caduta

Incidente al Policlinico di Messina: donna in condizioni critiche dopo una caduta

Redazione

Incidente al Policlinico di Messina: donna in condizioni critiche dopo una caduta

giovedì 11 Giugno 2026 - 13:42

Indagini in corso da parte della Polizia

MESSINA – Un grave episodio ha scosso, nelle prime ore di oggi, il Policlinico di Messina. Una donna di circa sessant’anni è rimasta vittima di un serio incidente all’interno del padiglione H1, riportando traumi tali da renderne necessario l’immediato trasferimento in pronto soccorso.

Secondo quanto emerso, la signora si trovava all’interno della struttura per far visita a un congiunto. Nel percorrere un’area interna, è stata vittima di una rovinosa caduta lungo una rampa di scale. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti al personale sanitario intervenuto per le prime cure. Attualmente, la posizione della donna resta molto delicata e il quadro clinico è tenuto sotto stretta osservazione dai medici.

Sull’episodio sono in corso approfonditi accertamenti da parte della Polizia di Stato, giunta sul posto per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori sono al lavoro per definire l’esatta concatenazione degli eventi: restano infatti ancora da chiarire le circostanze che hanno determinato la perdita di equilibrio della vittima. In particolare, gli inquirenti stanno verificando se il coinvolgimento di alcuni materiali presenti nell’area, con alcune scatole che sarebbero scivolate da un carrello, possa aver giocato un ruolo nella dinamica, ipotesi che al momento è oggetto di analisi ma non ancora confermata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED