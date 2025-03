Incidente bici-auto a Camaro, interviene il 118

Soccorsi ciclista e automobilista, finito nell'area di cantiere Amam. Il consigliere di quartiere Signorino sollecita una migliore protezione dell'area

Messina – Incidente a Camaro superiore, stamattina, nei pressi dell’aria di cantiere Amam, tra una bici e una utilitaria. Ferito il ciclista, trasportato dal 118 in ospedale per gli accertamenti del caso. Soccorso anche il conducente del veicolo.

L’automobile, una Fiat Panda con un uomo al volante, è finita oltre le transenne del cantiere di via Annibale, rovinando nel materiale di risulta della buca.

“L’area è priva di adeguate protezioni e segnaletica efficace, ha rappresentato un serio pericolo per residenti e automobilisti”, dice il consigliere della terza Municipalità Nunzio Signorino.

Esprimo grande preoccupazione per l’accaduto e chiedo un intervento immediato delle autorità competenti affinché si provveda alla messa in sicurezza del cantiere, evitando ulteriori rischi per la cittadinanza. È inaccettabile che lavori pubblici possano mettere in pericolo la comunità a causa di carenze nella gestione della sicurezza”, continua Signorino, che invita AMAM e il Comune a fornire risposte concrete e “…a garantire che tutti i cantieri rispettino gli standard di sicurezza previsti dalla legge. Rimarremo vigili affinché episodi simili non si ripetano”.