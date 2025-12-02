Incidente in galleria prima di Tremestieri, traffico in tilt

Caos nella A18 Catania-Messina per un'auto che ha bloccato la corsia nella zona del doppio senso di circolazione

MESSINA – Caos nella A18 Catania-Messina. Incidente al km 7 in galleria prima del casello di Tremestieri. Traffico bloccato, nel bypass, nel doppio senso di circolazione, con fila fino a oltre il cartello dei 4 km. Una macchina, nel tratto a doppio senso, si è schiantata da sola e ha bloccato la corsia. L’incidente autonomo ha provocato forti rallentamenti anche nell’altra corsia.

Aggiornamento dalla polizia stradale: la situazione, ore 14.42, si è sbloccata e lentamente riprenderà il transito regolare