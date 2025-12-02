 Incidente in galleria prima di Tremestieri, traffico in tilt

Incidente in galleria prima di Tremestieri, traffico in tilt

Redazione

Incidente in galleria prima di Tremestieri, traffico in tilt

martedì 02 Dicembre 2025 - 14:44

Caos nella A18 Catania-Messina per un'auto che ha bloccato la corsia nella zona del doppio senso di circolazione

MESSINA – Caos nella A18 Catania-Messina. Incidente al km 7 in galleria prima del casello di Tremestieri. Traffico bloccato, nel bypass, nel doppio senso di circolazione, con fila fino a oltre il cartello dei 4 km. Una macchina, nel tratto a doppio senso, si è schiantata da sola e ha bloccato la corsia. L’incidente autonomo ha provocato forti rallentamenti anche nell’altra corsia.

Aggiornamento dalla polizia stradale: la situazione, ore 14.42, si è sbloccata e lentamente riprenderà il transito regolare

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
“Da 0 a 31 scuola bus attivi e 3mila pasti al giorno nelle mense scolastiche”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED