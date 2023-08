Incidente in galleria sulla A20 all'altezza di Boccetta: coinvolte tre auto - Tempostretto

Disagi per i rallentamenti, nessun ferito grave

MESSINA – Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla A-20, in una galleria, all’altezza di Boccetta (procedevano in direzione Messina). Nessuno sarebbe rimasto gravemente ferito, solo disagi per gli automobilisti in seguito ai rallentamenti a causa del sinistro. Le cause sono in corso di accertamento.