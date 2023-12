Troppi forti i traumi subiti da Franco Luca, molto noto alle Eolie

Non ce l’ha fatta Franco Luca, il noto pescatore eoliano coinvolto un mese fa in un incidente in mare vicino al porto di Pignataro, a Lipari.

Il suo motoscafo era stato colpito da una barca a vela. L’uomo, 70 anni, era stato portato in ospedale ma, dopo un mese, il suo cuore ha smesso di battere.

Inchiesta aperta per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità dell’incidente.