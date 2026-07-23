 Incidente in mare alle Eolie, due feriti

Incidente in mare alle Eolie, due feriti

Alessandra Serio

Incidente in mare alle Eolie, due feriti

giovedì 23 Luglio 2026 - 21:00

Catamarano sperona gommone a Salina, si fanno male due turiste

E’ di due persone ferite il bilancio dell’ennesimo incidente avvenuto al largo delle Eolie. Intorno alle 17 di oggi a Santa Marina Salina un catamarano turistico con a bordo un gruppo di tedeschi ha speronato un gommone con due ragazze italiane, che si sono fatte male. Le giovani hanno cercato di richiamare l’attenzione delle persone a bordo del catamarano prima dello scontro, inutilmente.

Gommone speronato, si fanno male due giovani

Una delle ragazze ha riportato lesioni lievi, mentre l’altra ha subito una profonda ferita a una gamba. Soccorsa e condotta a terra, è stata trasportata da un’ambulanza del 118 in ospedale per le cure del caso. La Capitaneria di Porto farà luce sull’episodio.

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